В Краснотурьинске ночью сгорели частный дом, пристрой и гараж

12:22 | 10.02.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 10 февраля, в Свердловской области в Краснотурьинске ночью на улице Победы произошёл пожар. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров и охватил частный дом, пристрой и гараж.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь удалось быстро локализовать.



Разбор сгоревших конструкций завершён. Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших нет.