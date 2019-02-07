В Екатеринбурге затопило электроподстанцию, от которой питаются все троллейбусы Химмаша

19:14 | 9.02.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Администрация Екатеринбурга предупреждает жителей города, в частности жителей микрорайона Химмаш, о перебоях в движении транспорта из-за коммунальной аварии. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, из-за аварии на теплосети произошло подтопление электроподстанции, от которой питаются все троллейбусы Химмаша.



Поэтому завтра и ближайшие несколько дней следующей недели интервалы между движением троллейбусных маршрутов №1 и №6 будут увеличены. Такие меры будут действовать до полного устранения последствий аварии. В связи с этим, перевозчикам, которые обслуживают автобусные маршруты №19, №38 и №039, дали указание увеличить количество транспорта.



В мэрии также уточнили, что авария коснулась только электроподстанции, жилые дома от этой теплосети не питаются.