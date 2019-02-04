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15:31 | 6.02.2019
Уральский депутат предложил ввести госрегулирование цен на бензин, чтобы не допустить народного недовольства
«Вчера замглавы ФАС заявил, что выявлен сговор на рынке нефтепродуктов, который привел к скачку цен на топливо, и в ближайшее время будет сформировано одно из очень интересных дел по признаку сговора трейдеров. Нужно было, конечно, заняться этим раньше — думаю, нет ни у кого сомнений, что сговор на рынке нефтепродуктов присутствовал и ранее», — сказал депутат.
Он отметил, что законопроект «СР» был предложен ее в июле 2018 года, но так и внесен в повестку для рассмотрения. Между тем, внесение изменений в законодательство, как считает депутат, позволит избежать народного недовольства, как это произошло в конце минувшего года во Франции, где на улицы вышли десятки тысяч митингующих.
Посмотреть выступление депутата можно здесь.
© «Вечерние Ведомости»
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