В Екатеринбурге на карантин закрыли колледж имени Ползунова

22:29 | 5.02.2019

Фото: todaykhv.ru

В уральской столице помимо школ закрыли на карантин колледж имени Ползунова, соответствующий документ сегодня подписал директор колледжа А.Н.Козлов.



Такие меры связаны с эпидемией ОРВИ в городе. Уточняется, что колледж будет закрыт до субботы. Студенты будут находиться на дистанционном обучении, выполнять задания преподавателей дома. Сотрудники коллежа на время карантина будут проводить профилактические мероприятия и носить медицинские маски.



Следует отметить, что по статистике колледжа сегодня, 5 февраля, в разных подразделениях очной формы обучения на парах отсутствовали от 57% до 82% студентов.