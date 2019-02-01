В Чкаловском районе в Екатеринбурге эвакуировали здание управления образования

18:28 | 5.02.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге поступило новое сообщение о лжеминировании, на этот раз эвакуировали здание управления образования Чкаловского района по адресу Крестинского 13а, об этом сообщили в пресс-службе департамента образования администрации города.



О минировании дома по адресу Крестинского 13а написали на электронную почту частной компании, которая располагалась в здании. После этого из помещения эвакуировали всех сотрудников, однако в ходе проверки бомбы на месте обнаружено не было.



Отметим, в Екатеринбурге ранее из-за лжеминирований 29 и 31 января эвакуировали людей из правительственных зданий, школ, общежитий вузов и офисных центров.