На разработку проекта реконструкции памятника архитектуры в центре Невьянска выделят 10 млн рублей

15:00 | 5.02.2019

особняк с лавкой купца Мередина, фото: uraloved.ru/novosti/ruini-nevyanska

В Невьянске планируют отреставрировать памятник архитектуры конца XVIII – начала XIX века – особняк с лавкой купца Мередина. Средства на разработку проекта реконструкции – 10 млн рублей – распорядился выделить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По мнению главы региона, в здании можно создать музей.



«В центре Невьянска сегодня получилась бы красивая площадь, если бы не это здание, соседствующее с администрацией. Его нужно отреставрировать, приспособить под что-то. Считаю, что там нужно разместить музей», — сказал Евгений Куйвашев.



Кроме того, губернатор поручил муниципальным и областным властям оказать содействие в восстановлении гончарных мастерских в Нижних Таволгах, пострадавших при пожаре.