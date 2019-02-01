Екатеринбургский полицейский стал объектом угроз со стороны бизнесменов. Силовики проводят проверку

13:25 | 5.02.2019

В следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области поступили материалы по факту угроз, поступающих оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых ведомствах.



По информации, требующей проверки, речь идет об оперативнике, в чьем производстве находились материалы по реализации алкогольной продукции в трех киосках, в которых предпринимательскую деятельность осуществляет ООО «Крестина». Компания принадлежит мужчине, который причисляет себя к «афганцам».



После проверок на сотовый телефон оперативника стали приходить смс-сообщения с незнакомого номера оскорбительного характера, в которых усматриваются угрозы в адрес полицейского.



«Привет д***л. Мне докладывают, что ты все успокоиться не можешь? Ты реально хочешь повстречаться? М***к, у тебя было столько «звоночков», разумный чел давно бы задумался. Но ты д***л, че с тебя взять? Ладно, скоро все будет», – пишет неизвестный.



«Знаешь, что отличает мужчину от его первичных особенностей? Правильно, яйца! Давно бы уже пришел к нам в офис и пацанами все бы зарешал. Будь мужчиной! Ну или не будь», – сообщения подобного характера приходили в течение нескольких часов.



В случае, если будет установлено, что данные сообщения были действительно связаны со служебной деятельностью оперуполномоченного, следователями будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела, в ходе расследования которого силовикам не составит особого труда установить личность отправителя.



Напомним, что в январе оперативники ОЭБиПК совместно с инспекторами ПДН выявили факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетним в двух киосках на улице Бардина и Щорса. В обоих случаях деятельность в торговых точках осуществляло ООО «Крестина».