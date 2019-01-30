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22:52 | 1.02.2019
Фото: www.nastrastnom.ru
Екатеринбургский «Коляда-театр» покажет в Петербурге пьесу с Ждуном
Сегодня мероприятие открылось премьерой спектакля «Горя от ума» по пьесе Грибоедова. История России будет рассказываться с помощью персонажа из интернета — Ждуна.
Следует уточнить, что с этим персонажем всё непросто. История о том, как с Коляды пытались взыскать деньги за использование авторского произведения, берёт начало лето 2017 года. Тогда Коляда использовал игрушки, сшитые в виде Ждуна, в качестве «массовки» - они были на руках у каждого актёра и якобы издавали звуки. Как стало известно позже, единственными в России и странах СНГ правообладателями на Ждуна является компания «Си Ди Лэнд контакт».
— Театр должен приобрести лицензию на использование образа Ждуна в постановке. Его стоимость будет рассчитана отдельно, исходя из того, сколько спектаклей показывается, из чего складывается доход театра. Если это небольшой частный театр, то не исключено, что стоимость лицензии будет символической.
Тогда Коляда пообещал: если у театра всё же возникнут проблемы из-за прав на Ждуна, от него пришлось бы отказаться.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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