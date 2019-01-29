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19:05 | 31.01.2019
Фото: ura.ru
Ольга Глацких заявила, что после фразы «государство не просило вас рожать» ее поддержал Владимир Путин
В интервью ural.kp.ru Глацких заявляет, что Путин поддержал ее аж дважды. «Первый раз – когда Владимир Владимирович отвечал на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» на большой ежегодной пресс-конференции. Президент там термин «ляпнуть» использовал, и до того я не слышала у него такого слова. Если я правильно понимаю, моя беседа с Сергеем Колясниковым подарила Президенту новый термин, характеризующий не фатальные, но все же ошибки чиновников, – цитирует Глацких «Комсомольская правда – Урал». – Второй раз Владимир Владимирович меня, на мой взгляд, подержал уже непосредственно по смыслу моих слов – когда в ходе форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, обращаясь тоже к детям-лидерам и к талантливым детям призвал их не надеяться на чью-либо помощь в строительстве собственной жизни, и что помочь им может только личная инициатива и напряженная работа над собой».
Также, по мнению Глацких, помимо Путина, ее поддержали Дмитрий Песков, телеведущий Владимир Соловьёв и замдиректора департамента ВГТРК Андрей Медведев.
Напомним, в октябре 2018 года на обсуждении финансирования детских проектов в Кировграде Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи, а также что государство не просило рожать детей. «На сегодняшний день получилось так, что у молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать», – сказала она тогда. Однако пост директора департамента молодежной политики Свердловской области она покинула относительно недавно – по собственному желанию.
Кстати, Ольга Глацких была известна странными поступками и до этой скандальной выходки. Так, например, ранее мы писали о том, как Ольга Глацких пыталась «рулить» общественной организацией и без стыда называла имя конкретного человека, которого нужно сделать руководителем региональной «Юнармии» (мы писали об этом здесь). Затем Глацких обязала сотрудников Департамента молодежной политики Свердловской области организовать нелегитимный слет «Юнармии» (об этом мы писали здесь).
А после заявления о том, что молодежь не нужна государству, в сети появилась аудиозапись, на которой девушка с голосом, похожим на голос Ольги Глацких, рассказывает о тяготах работы в исполнительном органе власти – в частности, о том, что спикер понятия не имеет о том, что такое бюджет (мы писали об этом здесь). Также позже в сети появилась видеозапись, где женщина, похожая на Ольгу Глацких танцует на столе в неглиже.
© «Вечерние Ведомости»
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