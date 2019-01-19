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17:15 | 21.01.2019
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
Бизнесмен из «списка Титова» обвиняет правительство Свердловской области и руководство СвЖД в махинациях с бюджетными деньгами
Как заявляет Капчук, схема с покупкой квартир, из-за которой против него и его брата было возбуждено уголовное дело, практиковалась в свердловском правительстве с 1995 года. Квартиры после махинаций произведённых с ними из собственности региона переходили в личную собственность членов правительства области, которые приобретали их по заниженной цене, мало того, с компенсацией из бюджета в размере 70% их (квартир) стоимости. При этом, в его случае, в качестве поставщика наличных денег, при проведении этих махинаций, выступала Свердловская железная дорога, потому что у властей региона просто не было средств для покупки квартиры на вторичном рынке.
«Никто не хотел показывать сделку, платить налогов. Поэтому понадобился человек-оператор. Железная дорога обналичила эти деньги, квартиру, которую Туруновский оценил в два миллиарда, купили на мою гражданскую жену и просто отдали правительству. Они даже не ставили на кредиторскую задолженность эту квартиру — они по ней не ожидали никакой оплаты. А потом они посмотрели и поняли, что наделали, — как можно менять квартиру стоимостью в 200 миллионов на 2 миллиарда рублей? Ситуацию поставили на паузу, а затем началось разбирательство», — говорит Капчук о сделке с квартирой, в хищении которой его обвиняют..
Слова бизнесмена подтверждаются показаниями свидетелей, озвученными на сегодняшнем заседании. Свидетели говорят, что деньги за квартиру так никогда и не выплачивались. По документам, имеющимся в материалах дела, на баланс правительства квартира Капчука поступила на основании договора купли-продажи. В соответствии с документом, региональный кабинет министров выкупил квартиру у некоей гражданки Карповой, являющейся на тот момент гражданской женой Сергея Капчука, менее чем за 300 миллионов рублей, в то время как двумя неделями ранее сама Карпова купила ее за 516 миллионов рублей. Правительство области деньги на покупку этой квартиры так и не выделило, а потому гражданка Карпова, у которой была куплена эта квартира, спустя 2,5 года сделку расторгла, а квартиру забрала.
Сегодня же сторона обвинения, наконец-то объявила, в чем конкретно обвиняется Сергей Капчук.
Исходя из выступления представительницы прокуратуры, в период с конца 1996 по 21 марта 1997 года Сергей Капчук вместе со своим братом Константином похитили деньги ГУП «Свердловская железная дорога» в размере 2-х миллиардов неденоминированных рублей. Выглядело это следующим образом: Свердловская железная дорога и правительство Свердловской области договорились о покупке квартиры в Москве предназначенной для представительства губернатора региона (где и работал в те дни Сергей Капчук) в зачет будущих поступлений от налога на имущество железной дороги. Документы утверждались правительством, а распоряжение о проведении взаимозачета подписывал председатель правительства Свердловской области, в то время это был Алексей Воробьев. Кстати, бывший глава правительства области является одним из свидетелей обвинения по этому уголовному делу, а Сергей Капчук планирует всех свидетелей вызвать в суд.
Позже, как считает следствие, Константин Капчук изготовил подложный счет-фактуру на компанию-однодневку «Лемингтон», на счёт которой СвЖД и должна была перевести деньги. Предварительно Капчук, «используя служебное положение и доверительные отношения с управляющим делами губернатора Сергеем Туруновским», убедил его подписать письмо в адрес руководства СвЖД, с просьбой перечислить деньги, предназначенные на оплату квартиры, по этому счету.
«После перечисления денег на личный счет Константина Капчука братья, завладев миллиардами неденоминированных рублей, распорядились ими по-своему, чем причинили ГУП ущерб на указанную сумму», — резюмировал гособвинитель.
© «Вечерние Ведомости»
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