На Тюменской трассе под Богдановичем «десятку» откинуло под фуру: шесть пострадавших

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, произошло сегодня рано утром 21 января на 87 км автодороги Екатеринбург-Тюмень. В городскую больницу Богдановича госпитализированы два человека, сообщает УГИБДД по Свердловской области.Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель вазовской «десятки» мужчина 1990 года рождения, при движении со стороны Камышлов в сторону Екатеринбурга, совершая обгон автомобиля МАЗ не справился с управлением и при возврате на свою полосу по касательной допустил столкновение с автомобилем «Чери», под управлением женщины 1986 года рождения, после чего автомобиль ВАЗ откинуло под обгоняемую фуру.В результате ДТП по предварительным данным пострадали 6 человек. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, которые госпитализированы в больницу города Богданович, где водителю ВАЗа диагностировали перелом таза и ушиб грудной клетки, у его пассажира - мужчины 1990 года рождения, ушибленную рану лба. Водитель и трое детей – пассажиров (девочки 2010, 2016, 2004 годов рождения) автомобиля «Чери», получили незначительные ушибы. Дети перевозились в соответствии с использованием детских удерживающих устройств, что позволило избежать серьезных травм.Для установления причин аварии в Богдановичском районе на место происшествия выехало руководство Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.