Свердловчан ждет морозная и ветреная неделя

10:40 | 21.01.2019

Непродолжительная оттепель в Свердловской области сменится умеренными морозами. По прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 21 и 22 января ветер усилится до 5-10 метров в секунду, ночью ожидается от 10 до 12 градусов мороза. В среду, 23 января, ночью будет от 15 до 17 градусов мороз, днём минус 14-16 градусов. К выходным похолодает до 20-22 градусов мороза в ночное время, днем чуть теплее – 16-15 градусов.