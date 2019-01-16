Связисты составили топ стран, где в новогодние праздники отдыхали уральские бизнесмены

12:14 | 18.01.2019

С начала года уральские бизнесмены побывали в 125 странах мира. Танзания, Ямайка, Оман, Кения, Мадагаскар, Гваделупа и Гондурас возглавили рейтинг экзотических мест, где в январе чаще всего можно встретить абонентов «МегаФона».



Как уральское бизнес-сообщество проводит первый отпускной сезон года, выяснили связисты «МегаФона». Аналитики оператора проанализировали голосовой и интернет-трафик за рубежом в декабре и с начала января.



Так, в Таиланде зафиксирован максимальный интернет-трафик среди зарубежных стран. Общий объем скачанных здесь данных бизнес-абонентами «МегаФона» за последние 30 дней сопоставим с 200 тысячами электронных писем.



«Количество уральцев, улетевших в другие страны в первую неделю января, на треть больше тех, кто предпочел устроить предновогодний отпуск. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года интернет-трафик бизнесменов за границей вырос на 10%. Для выгодного онлайн-общения в путешествиях по миру мы предлагаем бизнесу опцию «Мир онлайн». Значительные скидки на звонки в международном роуминге – при подключении опции «Командировка Мир». А пользоваться услугами связи по домашним ценам на отдыхе или в деловых поездках наши клиенты могут с опцией «Роуминг, гудбай для бизнеса», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



Среди европейских стран наиболее популярны для отдыха уральского бизнеса в этом году Италия, Испания и Чехия. За мобильными переговорами больше всего уральцы проводят времени, отдыхая в Германии..

