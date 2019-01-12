Более четверти миллиона человек посетили музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме в 2018 году

Единственная в мире ходовая версию танка Т-35.

Танк времён Великой Отечественной войны КВ-1С.

В экспозиции музея представлена большая коллекция паровозов.

Музейный комплекс УГМК расположенный в Верхней Пышме установил новый рекорд посещаемости по итогам 2018 года. В минувшем году гостями музеев военной и автомобильной техники стали 255 тысяч человек. С каждым годом музейный комплекс посещают всё больше и больше гостей. Так, в 2010 году экспозицию осмотрели 53 тысячи человек, в 2011 – 68 тыс., в 2012 г. – 92 тыс., в 2013 – 140 тыс., в 2014 – 150 тыс., в 2015 - 170 тыс., в 2016 – 202 тыс., а в 2017 – 214 тысяч человек.«В военном музее находится порядка 800 единиц техники. В этом году мы представили вниманию гостей немало новинок: это и танки времен Второй Мировой войны КВ-1С, Шерман, Кромвель, и 85-тонный паровоз серии «Эр», и реактивные самолеты МиГ-27, МиГ-29. На торжественном шествии 9 Мая музей презентовал единственную в мире ходовую версию танка Т-35. Многообразие экспозиции и ее обновление привлекает новых посетителей, а также приводит к нам тех, кто уже не раз здесь бывал, – рассказывает директор Музейного комплекса Александр Емельянов.Стоит отметить, что выставочный центр пользуется популярностью у иностранцев, только за 2018 год Музей военной техники посетили 207 иностранных делегаций из 60 стран мира.Самым значимым событием ушедшего года для Музейного комплекса стало открытие четырехэтажного павильона для автомобильной техники: на площади 12 тыс. м2 посетители могут увидеть более 160 автомобилей и 150 образцов вело- и мототехники. Строение получило статус лучшего социального объекта на форуме «Строительный Триумф 2018».«На открытии автомобильного музея в мае мы представили около полусотни новых машин: роскошный American la France, редчайший КИМ-10-50, различные модификации Ford, собрали правительственные кортежи Сталина, Брежнева, Хрущева и Горбачева. Однако работа на этом не закончилась. В течение года мы продолжали пополнять коллекции и удивлять посетителей: у нас появилась необычная арт-инсталляция с разобранной на детали «Копейкой», центром внимания также стал шикарный автомобиль ЗиС-101А и ряд других спорткаров», – отметил директор Музея автомобильной техники Станислав Чуркин.Еще одним важным достижением стала высокая оценка, которую путешественники дали музею. По версии посетителей сайта TripAdvisor Музейный комплекс УГМК вошел в ТОП-10 лучших музеев России. Крупнейший в мире сайт о путешествиях ежегодно отмечает наградой «Travellers’ Choice» объекты, признанные лучшими на основе собранных за год миллионов отзывов и мнений путешественников со всего мира. Благодаря пользователям музеи военной и автомобильной техники вошли в десятку лучших наряду с Эрмитажем, Третьяковской галереей, Музеем Фаберже, Оружейной палатой, Петергофом, Русским музеем и др.