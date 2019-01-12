Евгений Куйвашев расширил состав правительства региона

12:11 | 14.01.2019

Поправки в Указ «О правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» внесены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Документ опубликован на портале правовой информации.



Судя по документу, Евгений Куйвашев расширил состав регионального правительства, включив в него главу департамента по противодействию коррупции, теперь в состав областного правительства будет входить 27 членов, вместо 26, как в предыдущей версии.



Новым членом правительства становится директор департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области, пост которого был создан осенью 2018 года, но пока остается вакантным.