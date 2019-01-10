Снос разрушенного дома в Магнитогорске осуществит компания, которая демонтировала недостроенную телебашню в Екатеринбурге

13:28 | 12.01.2019

Фото: ria.ru

Разрушенные подъезды дома в Магнитогорске будет демонтировать компания, которая весной 2018-го взорвала недостроенную телебашню в Екатеринбурге. Снос неподлежащих восстановлению подъездов начнётся уже сегодня.



В настоящий момент специалисты предприятия «РВС», которое методом взрыва ликвидировало главный долгострой уральской столицы, разрабатывают методику сноса двух разрушенных подъездов дома в Магнитогорске. Как рассказал гендиректор компании Юрий Овчаров, главной задачей предприятия является не повредить остальные конструкции дома во время работ, которые планируется завершить 1 апреля.



«Сохранение ближайших подъездов — одно из главных требований технического задания от администрации», — заявил глава предприятия.



Сообщается, что восьмой и седьмой подъезды дома будут снесены, так как не подлежат восстановлению. По завершении работ дом поделится на два отдельных здания, а на месте инцидента будет установлен мемориал.