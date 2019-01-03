Водителя, сбившего в Екатеринбурге на Фурманова троих человек, оставят в СИЗО до середины апреля

22:12 | 9.01.2019

Фото: ekburg.tv

Владимиру Пузырёву, который ещё в ноябре троих человек на перекрёстке 8 марта – Фурманова, продлили следственный арест. Из СИЗО его должны были отпустить уже 13 января, теперь же следствие может начаться только 13 апреля. Объяснили это тем, что ещё не всю нужную информацию следствию удалось обработать.



«Продолжаются необходимые следственные действия, в том числе проводятся экспертизы», — сообщили в СУ СКР.



Авария на Фурманова произошла 14 ноября. Владимир Пузырёв на Honda CR-V вылетел на тротуар и сбил сначала мужчину, а потом женщину с двухлетним ребенком. Оказалось, что на тот момент у него не было водительских прав – их изъяли ещё летом из-за психической патологии у Пузырёва.



Маму малыша (у нее подозревали перелом позвоночника, но это не подтвердилось) выписали из больницы в конце декабря. У мальчика же была очень серьезная черепно-мозговая травма. У третьего пострадавшего, Андрея Медведева, — переломы рук и ног.