Санкт-петербургский СКА разгромил уральский «Автомобилист»

19:21 | 8.01.2019

Фото: livesport.ru

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл Санкт-петербургскому СКА с разгромным счётом 6:0.



Шайбы были забиты на 4 минуте Сергеем Плотниковым, далее на 15 минуте Андреем Кузьменко, на 24 минуте Никитой Гусевым, на 41 Наилем Якуповым, на 42 минуте Евгением Кетовым и на 51 минуте Артёмом Земчёнком.



Отметим, это уже шестая победа петербургского хоккейного клуба в серии.