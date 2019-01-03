Более 300 литров незаконной алкогольной продукции изъято сотрудниками полиции за праздничные дни на территории Белоярского района

13:16 | 8.01.2019

Фото: МО МВД России «Заречный»

Сотрудники Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заречный» приняли участие в общероссийской оперативно – профилактической операции «Алкоголь», проводимой в период с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года.



За период проведения мероприятий на территории Белоярского городского округа и городского округа Заречный полицейскими выявлено 5 объектов незаконной реализации алкогольной продукции и этилового спирта.



Так, на территории посёлка Белоярский выявлено 3 объекта розничной торговли этиловым спиртом и спиртосодержащей продукцией. На территории города Заречного выявлен один объект. Ещё один факт незаконной розничной продажи спиртосодержащей продукции физическим лицом выявлен в деревне Курманка городского округа Заречный.



Всего из незаконного оборота на территории Белоярского и Заречного городских округов изъято более 300 литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 14.16 КоАП РФ « Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».