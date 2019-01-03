Новости дня
23:43 | 4.01.2019
Евгений Куйвашев дал поручение оказать всевозможную помощь семье девочки из Среднеуральска, которая умерла в Москве
На данный момент мама школьницы со вторым ребенком возвращается в Екатеринбург, папа находится в Москве. Правительством Свердловской области оперативно принято решение о предоставлении необходимой поддержки. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье девочки, а также дал поручения не только об оказании финансовой помощи, но и об организационном содействии в транспортировке тела в Свердловскую область.
Отметим, что поездки юных свердловчан на новогодние праздники, в том числе и на Кремлевскую елку, всегда находятся на особом контроле. В частности, в декабре порядка 150 уральских школьников были отправлены в Москву организованной группой в сопровождении педагогов и медиков. Дети вернулись в Екатеринбург 28 декабря. Как подтвердили в региональном Минобразования, поездка прошла без чрезвычайных ситуаций.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
04.01.2019
23:43 | 4.01.2019
Евгений Куйвашев дал поручение оказать всевозможную помощь семье девочки из Среднеуральска, которая умерла в Москве
17:41 | 4.01.2019
Полицейского из Полевского, обвиняемого в организации незаконной миграции, отпустили из СИЗО
16:29 | 4.01.2019
Школьница из Среднеуральска, поехавшая на Кремлевскую елку в Москву, умерла в хостеле
16:00 | 4.01.2019
Депутат гордумы Екатеринбурга лишился должности главного инженера в УКС. Он возглавил семейную компанию
15:01 | 4.01.2019
В Нижнем Тагиле задержан предполагаемый виновник ДТП в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей
14:42 | 4.01.2019
5 января в «Хохловке» пройдет новогодняя елка
14:36 | 4.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 января 2019 года
13:55 | 4.01.2019
Магнитогорский металлургический комбинат окажет дополнительную материальную помощь пострадавшим при обрушении дома
13:37 | 4.01.2019
Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина ждут в суде. Ему грозит штраф
12:50 | 4.01.2019
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена, начались первые похороны жертв трагедии
12:33 | 4.01.2019
Гирлянды, цветы и голуби: что везут на Урал иностранцы
12:10 | 4.01.2019
Представители охранного рынка обратились за помощью к заместителю Генпрокурора по УрФО
20:00 | 3.01.2019
В полиции Первоуральска проводят служебную проверку по факту охоты, устроенной на лося бойцом ППСП
18:34 | 3.01.2019
В Екатеринбурге из-за перекрытия на Объездной - Серафимы Дерябиной водители нарушают ПДД
17:21 | 3.01.2019
На время новогодних каникул ледовый городок на пермской эспланаде будет работать до 23:30
16:16 | 3.01.2019
В Екатеринбурге прошла первая «Январская прогулка» вокруг Шарташа
15:48 | 3.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 января 2019 года
14:56 | 3.01.2019
В Перми будет несколько теплых снежных дней
14:46 | 3.01.2019
Пассажиров автобуса, заглохшего на трассе Пермь-Екатеринбург, спасли инспекторы ДПС
14:43 | 3.01.2019
Киноцентр «Премьер» приглашает на Рождественскую неделю
14:28 | 3.01.2019
Более двухсот пьяных водителей задержаны в Свердловской области за первые дни праздников
13:50 | 3.01.2019
Из под руин дома в Магнитогорске извлечено тело 38-го погибшего
13:15 | 3.01.2019
Губернатор Челябинской области утвердил размеры материальной помощи пострадавшим в Магнитогорске
11:54 | 3.01.2019
В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга пройдут традиционные рождественские богослужения
11:53 | 3.01.2019
Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло до 37 человек
11:14 | 3.01.2019
В Екатеринбурге до конца недели будет тепло
18:00 | 2.01.2019
В Новоуральске задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера-инвалида
17:05 | 2.01.2019
Число жертв в Магнитогорске достигло 20-ти человек
16:57 | 2.01.2019
Опубликован обновлённый список жителей дома пропавших после трагедии в Магнитогорске
16:30 | 2.01.2019
Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 19 человек
14:41 | 2.01.2019
Под завалами в Магнитогорске найдены тела ещё двух человек, число жертв возросло до 17
13:52 | 2.01.2019
В Екатеринбурге шесть человек отравились наркотиками
12:07 | 2.01.2019
По факту схода вагонов с рельсов на Урале возбуждено уголовное дело