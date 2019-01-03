Евгений Куйвашев дал поручение оказать всевозможную помощь семье девочки из Среднеуральска, которая умерла в Москве

23:43 | 4.01.2019

Правительство Свердловской области оказывает необходимую помощь семье девочки из Среднеуральска, которая трагически скончалась в Москве, куда она приехала с родителями на Кремлевскую елку. 12-ти летняя умерла в хостеле на Старой Басманной улице в ночь на 4 января. По некоторым данным, причиной смерти стала наследственная болезнь.



На данный момент мама школьницы со вторым ребенком возвращается в Екатеринбург, папа находится в Москве. Правительством Свердловской области оперативно принято решение о предоставлении необходимой поддержки. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье девочки, а также дал поручения не только об оказании финансовой помощи, но и об организационном содействии в транспортировке тела в Свердловскую область.



Отметим, что поездки юных свердловчан на новогодние праздники, в том числе и на Кремлевскую елку, всегда находятся на особом контроле. В частности, в декабре порядка 150 уральских школьников были отправлены в Москву организованной группой в сопровождении педагогов и медиков. Дети вернулись в Екатеринбург 28 декабря. Как подтвердили в региональном Минобразования, поездка прошла без чрезвычайных ситуаций.