Митрополит Кирилл снова призывает переименовать Свердловскую область: мол, это сатанинское название

21:37 | 28.12.2018

Фото: ngzt.ru

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал срочно переименовать Свердловскую область, поскольку он считает: фамилия революционера Якова Свердлова несёт кровавый след. В интервью нашим коллегам из «Областной газеты» он пояснил, что название нашего региона не должно быть связано с именами «злодеев».



«В названии наших улиц и области присутствуют сатанинские имена. Злой гений Свердлов оставил такой кровавый след, что о нем лучше вообще не вспоминать. В связи с этим у нас великая путаница в головах», – объясняет Кирилл.



Глава свердловского духовенства заявил, что с именем Свердлова, например, нельзя сочетать казачество.



«Свердлов уничтожал казачество как класс. Не понимая этого, мы живём с разрухой в головах – все перемешали и перепутали».



Отметим, идея переименования Свердловской области периодически поднимается в информационном пространстве. Так, в декабре 2017 года дело дошло даже до речей о референдуме. Идею поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призвав россиян отказаться от привычки называть регионы именами «убийц».



Область он предложил называть Уральской.