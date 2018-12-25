Дорожники попросили екатеринбуржцев не парковать автомобили у обочин

14:47 | 27.12.2018

glagolurfo.com

В Екатеринбурге ожидаются трехдневные снегопады. По прогнозам, выпадет 7–9 мм осадков в водяном столбе. Дорожные службы подготовились к снегопаду и просят жителей не оставлять автомобили на проезжей части у обочин – это сильно осложняет работу дорожной техники.



«Вместо того, чтобы перейти на другую улицу, рабочие вынуждены вновь и вновь возвращаться на одни и те же места, которые остались неубранными из-за припаркованного транспорта», – отмечают в пресс-службе мэрии.