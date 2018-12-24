В Екатеринбурге 19-летний водитель сбил школьницу

18:43 | 26.12.2018

smolensk.glavny.tv

Сегодня в Екатеринбурге девочку, переходившую дорогу с мамой, сбил 19-летний водитель на Ладе, об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.



Авария произошла на перекрёстке Волгоградская - Амундсена, 12-летняя девочка переходила вместе с мамой дорогу на зелёный сигнал светофора. Парень на Ладе во время поворота направо наехал на школьницу. Отмечается, что водительский стаж молодого человека – всего один год.



Пострадавшая девочка получила закрытый перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас она находится в больнице.



Добавим, что сотрудники ГИБДД просят водителей с учётом погодных условий соблюдать ПДД и быть особенно осторожными при поворотах налево и направо при подъездах к пешеходным переходам.