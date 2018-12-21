Новости дня
22:52 | 24.12.2018
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Уже на этой неделе пенсионерку из Екатеринбурга, которая зверски убила почтальона, преждевременно отпустят на свободу
«У нее целый “букет” заболеваний, на этой неделе ее должны выпустить», – отметили в ГУФСИН по Хакассии. Основанием для этого стало решение Верховного суда региона.
«Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено от наказания», – сказано в постановлении Верховного суда Хакасии.
В начале прошлого года Людмила Рыжкова вместе со своим 30-летним безработным сыном Константином напали на почтальона Эмму Карданову, разносившую пенсию. Мать с сыном обезвредили женщину электрошокером и трижды ударили ножом. Тело сложили в мусорные пакеты и обмотали скотчем. Позже судмедэкспертиза показала: смерть Кардановой наступила даже не от ножевых ранений, а от удушья – женщина задохнулась в мусорных мешках.
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Такой при жизни была убитая Эмма Карданова
Рыжковы забрали у неё два мобильных телефона и 240 тысяч рублей – деньги, которые Карданова не донесла до остальных пенсионеров.
А вот сын бабушки-убийцы останется в тюрьме отбывать свои 15 лет
Преступников вычислили быстро. Каждый раз после того, как пенсионер расписывался в бланке получения, почтальон отзванивался диспетчеру. После подозрительно долгой задержки в почтовом отделении заподозрили неладное.
– У почтальонов есть свой алгоритм. После каждого подъезда они отзваниваются своему куратору. И тут после очередного подъезда женщина пропала со связи. Ее коллега выехал по адресу и нашел труп на лестничной площадке, – рассказал начальник уголовного розыска Свердловской области Александр Мазаев. – Мы приехали на место происшествия с руководством Следственного комитета. Определили квартиры, где она могла быть убита, и установили преступников. Это семья – мать-пенсионерка с безработным сыном. После убийства они навели порядок в квартире. Но крови было столько, что они физически не смогли её всю смыть.
Этой весной Рыжкову приговорили к 16 годам и 6 месяцем лишения свободы, а её сыну назначили - 15 лет и 6 месяцев.
Фото: соцсети
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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22:52 | 24.12.2018
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