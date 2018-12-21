В Североуральске оштрафованы две управляющие компании

16:24 | 24.12.2018

newsdelo.com

В Североуральске на 250 тысяч рублей оштрафованы две управляющие компании – ООО «УК «Олимп» и ООО «Соцэнерго», – которые фактически самоустранились от обслуживания многоквартирных домов. Отметим, что указанные компании находятся в стадии банкротства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации домов. Административные дела возбуждены в отношении компаний, а также их внешних управляющих.