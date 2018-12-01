Новости дня
19:55 | 20.12.2018
Фото: gisvid.ru
В Екатеринбургском суворовском училище прошёл день открытых дверей в честь 75-летия
Со дня образования из училища выпустились уже свыше 17 тысяч воспитанников. Из них 12 человек являются героями Советского Союза и Российской Федерации.
Отметим, что выпускником Екатеринбургского суворовского училища был Олег Пешков – лётчик, самолёт которого был сбит в Сирии.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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