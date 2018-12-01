В Екатеринбургском суворовском училище прошёл день открытых дверей в честь 75-летия

19:55 | 20.12.2018

Фото: gisvid.ru

В военном Суворовском училище Екатеринбурга сегодня, 20 декабря, отметили 75-летний юбилей учреждения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. По такому случаю Суворовское училище организовало день открытых дверей.



Со дня образования из училища выпустились уже свыше 17 тысяч воспитанников. Из них 12 человек являются героями Советского Союза и Российской Федерации.



Отметим, что выпускником Екатеринбургского суворовского училища был Олег Пешков – лётчик, самолёт которого был сбит в Сирии.