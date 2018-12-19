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19:21 | 20.12.2018
Фото: URA.RU
Задержанный вчера в Екатеринбурге адвокат Фуфаев арестован
Николаю Фуфаеву предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).
По мнению следствия Фуфаев дал взятку начальнику Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Управления МВД по г. Екатеринбургу Эдуарду Воронину, когда тот был ещё заместителем начальника ОЭБиПК УМВД города. Информацию о взятке охотничьим карабином, и, кстати, её признание, следователи получили от самого Воронина, когда во время проведения обыска, в рамках другого уголовного дела, у него дома был обнаружен карабин «Блэйзер» Р-93 ранее принадлежащий Фуфаеву.
«9 июня 2017 Фуфаев передал заместителю начальнику УЭБиПК УМВД по г. Екатеринбургу Воронину взятку в виде охотничьего карабина „Блэйзер“ Р-93, чтобы тот рассматривал интересующие Фуфаева материалы проверок должным образом», — сообщил сегодня в судебном заседании следователь.
В суде Фуфаев факт передачи ружья признал, но заявил, что взяткой это не считает.
Стоит отметить, что стоимость карабина переданного адвокатом полицейскому на момент покупки составляла около 100 тысяч рублей, однако к моменту передачи этого карабина Воронину его стоимость составляла уже порядка 380 тысяч рублей, что и позволило считать размер взятки крупным. Кстати сейчас стоимость этого карабина составляет уже около 420 тысяч, но к делу это уже не относится.
Сам Воронин в настоящее время находится в следственном изоляторе для сотрудников силовых органов в ИК № 13 в Нижнем Тагиле.
Напомним, что Эдуард Воронин был задержан 3 октября, после того как в его служебном кабинете следователи 4-го управления СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ провели обыски. Тогда был изъят ряд документов, касающихся деятельности ОЭБиПК в части пресечения на территории Екатеринбурга нелегального игорного бизнеса. Позже майору было предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), за то, что действуя по указке начальника свердловской полиции генерал-майора Владимира Романюка, он вернул оборудование владельцам игрового клуба, ранее изъятое сотрудниками областного УЭБиПК.
Генерал Романюк проходит по уголовному делу также в качестве обвиняемого, ему вменяется получение взятки в сумме 1,3 миллиона рублей от тех самых владельцев игрового клуба.
© «Вечерние Ведомости»
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