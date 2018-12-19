Прокуратура начала проверку из-за массового отравления в екатеринбургской школе

16:58 | 20.12.2018

b-56.ru

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту обращения за медицинской помощью 11 учеников школы № 25. По предварительной информации, трое детей госпитализированы. Ученики пожаловались на боли в животе и рвоту. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Помещения школы будут продезинфицированы.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обеспечением питания в данной школе занимается ООО «Аппетит». У организации истребована необходимая документация, руководителя предприятия и сотрудников пищеблока опросят в прокуратуре.



Напомним, что учащиеся переведены на дистанционное обучение.