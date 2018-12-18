В Екатеринбурге стартовал судебный процесс по обвинению полицейского следователя во взяточничестве

19:05 | 19.12.2018

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня, 19 декабря, предварительное заседание по делу Геннадия Львова – 37-летнего старшего следователя по особо важным делам отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по г. Екатеринбургу. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере»).



Уголовное дело в отношении Львова рассматривает заместитель председателя райсуда Ольга Демьяненко (стаж работы в должности судьи 30 лет), которая специализируется на рассмотрении уголовных дел повышенной сложности. Ранее она вела резонансные процессы в отношении радиоведущего Владимира Фадеева и «сахарного короля», екатеринбургского бизнесмена Андрея Палферова, кинувшего российские банки на три миллиарда рублей.



По версии следствия, Геннадий Львов в январе 2018 года у ТРЦ «Мегаполис» получил от оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу, выступавшего в качестве посредника, 1 миллион рублей за способствование в возбуждении уголовного дела по факту хищения имущества у юридического лица. В момент получения взятки следователь, которому сейчас грозит до 12 лет колонии, был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.



В марте 2018 года Геннадий Львов был уволен из органов внутренних дел за утрату доверия. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.