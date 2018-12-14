На Урале у должника арестовали четыре КамАЗа и земельный участок

09:57 | 17.12.2018

fssprus.ru

В Ивдельском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании налогов с должника.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, задолженность местного жителя перед Межрайонной инспекцией ФНС составила более 2,1 млн рублей. Должник долгое время не приступал к оплате. Ему ограничили выезд за рубеж и запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств, которыми он владеет.



После всех принятых мер свердловчанин выплатил 240 тысяч рублей. Так как этой суммы недостаточно для погашения задолженности, судебные приставы арестовали принадлежащие должнику четыре КамАЗа и земельный участок площадью 52 кв. м.