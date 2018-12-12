Ледовый городок в следующем году могут перенести в Исторический сквер

09:20 | 14.12.2018

ok.ru

В следующем году ледовый городок Екатеринбурга, который традиционно устраивается на площади 1905 года, могут перенести в Исторический сквер, где места больше. Об этом в эфире программы «Сумма мнений» на канале ЕТВ рассказал исполнительный директор «Дирекции городских праздничных мероприятий» Илья Марков.



«Компактность площади не изменить. Поэтому уже не первый год обсуждается переезд ледового городка в Исторический сквер. Есть одна из идей – разведение потоков, когда где-то будет исключительно арт-объект, некая арковая композиция с ледовыми скульптурами больше для взрослых, а где-то конкретно развлечения: горки, аттракционы для детей. Если это случится в следующем году, то станет вариантом решения этого вопроса», – сказал Илья Марков.



У администрации уже есть эскизное решение ледового городка в Историческом сквере. Согласно проекту, справа и слева от водопада появятся горки и лабиринты, вдоль канала разместят скульптуры.