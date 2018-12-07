В Екатеринбурге открыли центр Единой системы воздушного движения

15:42 | 10.12.2018

Сегодня, 10 декабря, министр транспорта России Евгений Дитрих и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько открыли в Екатеринбурге в районе аэропорта Кольцово укрупненный центр Единой системы воздушного движения, который будет контролировать авиапространство шести регионов: Кировской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей, Пермского края и Республики Удмуртия.



Строительство началось в феврале 2017 года и завершилось в ноябре этого года. Объем инвестиций составил полтора миллиарда рублей, при этом бюджетные средства не потребовались, использовались деньги госкорпорации по организации воздушного движения.



В центре разместились 10 секторов районного центра Единой системы организации воздушного движения, диспетчерский пункт подхода аэродрома Кольцово, единый зал зонального центра единой системы организации воздушного движения.



«В результате ввода этого центра в эксплуатацию работа нашего воздушного транспорта станет еще эффективнее и безопаснее. Восхитителен не только внешний вид здания, но и современные дизайн и оборудование, которым насыщен центр. Это прекрасная компановка помещений, которая позволяет разместить здесь большее количество служб и совершенно по-новому управлять воздушным движением», - отметил министр транспорта России Евгений Дитрих.