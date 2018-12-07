Экс-начальнику ОМВД Полевского вынесут приговор в ближайшую пятницу

12:47 | 10.12.2018

В пятницу, 14 декабря, состоится заседание Полевского городского суда, на котором будет вынесен приговор бывшему начальнику местного ОВД Игорю Рзаеву. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, заседание назначено на 10:00. Процесс будет вести судья Нонна Булгакова.



По версии следствия, в период ноября-декабря 2015 года Игорь Рзаев путём обмана дал распоряжение подчинённым сотрудникам перевезти служебный автомобиль УАЗ 2007 года выпуска на территорию частной организации, директором которой является его сообщник, некто Ионов. Впоследствии была совершена подмена на другой автомобиль, УАЗ 2000 года выпуска, находящийся в более плохом техническом состоянии, при этом был изменен идентификационный номер автомобиля. Впоследствии мужчины использовали данный автомобиль для поездок на охоту.



Своими действиями обвиняемые причинили региональному полицейскому главку ущерб на сумму более 200 тыс. рублей. Судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество сообщника Рзаева – трактор, стоимость которого сопоставима с понесенным от преступления ущербом.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях Игорь Рзаев и его подельник обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 326 УК РФ («Организация подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).



Санкция наиболее тяжкой статьи (ч. 3 ст. 159 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Отметим, что изначально дело в отношении Рзаева было возбуждено по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».