В Екатеринбурге утром почти одновременно загорелись два расселенных дома

Сегодня, 9 декабря, около семи часов утра, в Екатеринбурге практически одновременно загорелись два расселенных дома: на Стахановской, 2, и на Даниловской, 22. Стоит отметить, что в обоих случаях пожары начались с верхних этажей и крыш зданий, а уже потом распространились дальше.— Площадь пожара на улице Стахановской, 2, составила 100 квадратных метров. По прибытии мы обнаружили горение 4-го этажа и кровли отселенного четырехэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг. На место прибыли 7 единиц техники и 30 человек личного состава. Пожар локализован, на данный момент идут разбор и проливка. Сложность была в том, что пожар распространился на половину кровли здания с угрозой дальнейшего распространения, — рассказал информационному агентству «Ночные новости» помощник начальника караула 19-й спасательной части МЧС.О пожаре на улице Даниловской информации от МЧС нет. Но, как рассказала нашим коллегам из E1.RU жительница дома по соседству, с тушением пожара первоначально возникли проблемы. По словам женщины, пожарные не сразу смогли приступить к тушению, так как искали источник воды.— Когда загорелось, соседка разбудила всех, мы перекрыли газ. Вызвали пожарных. Нам сказали, что там еще где-то пожар, они не могут приехать. Когда приехали — машина без воды, они хотели подключиться, а там негде. Расселили этот дом летом. Раза три при мне поджигали его, но быстро тушили. А сегодня ужас. Еще бы полчаса, и все на нас бы перекинулось, — поделилась жительница ближайшего дома с журналистами.Очень похоже на то, что кто-то упрощает себе работу со сносом домов и поджигает их, а может быть, это граждане без определённого места жительства расположились на ночлег и решили погреться. В любом случае причины обоих пожаров будут устанавливаться специалистами МЧС.