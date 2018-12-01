По факту задержки рейса из Екатеринбурга в Нячанг проводится проверка

16:30 | 7.12.2018

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Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Екатеринбург – Нячанг авиакомпанией Royal Flight в аэропорту Кольцово. Это случилось 6 декабря.



«Зарегистрировавшиеся на чартерный рейс 329 пассажиров, в том числе 43 ребёнка, более 12 часов ожидали предоставления им авиакомпанией резервного воздушного судна», – отмечают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



Сотрудники ведомства установят причину задержки и проверят соблюдение законодательства авиаперевозчиком.