Жительницу Первоуральска оштрафовали за фиктивную регистрацию четырех мигрантов

15:13 | 5.12.2018

fmskam.ru

В Первоуральске на 100 тысяч рублей оштрафована 27-летняя местная жительница Екатерина Волчкова, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире четырех граждан Узбекистана.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, фактически иностранцы никогда не проживали в квартире и проживать не собирались. При этом за регистрацию женщина получала денежное вознаграждение.



Отметим, что подсудимая вину не признала. По ее словам, она предлагала иностранным гражданам проживать в жилом помещении. Приговор пока не вступил в законную силу.