В Нижнем Тагиле задержали мужчину, бегавшего с ножом по подъезду

20:24 | 30.11.2018

23 ноября в Нижнем Тагиле полиция задержала 57-летнего мужчину, который бегал с ножом в подъезде дома. В правоохранительные органы обратились жильцы этого дома.



Так как мужчина вёл себя агрессивно, его пришлось госпитализировать, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Родственники тагильчанина не знали о произошедшем и забили тревогу, заявив о пропаже человека. Только позже они узнали о госпитализации.