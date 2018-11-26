В отношении компании свердловского «аптечного короля» ввели процедуру банкротства

17:14 | 29.11.2018

Фото: Павел Зубков

Арбитражный суд Свердловской области сегодня, 29 ноября, ввел процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ООО «Группа компаний «Радуга», генеральным директором которого является депутат регионального Заксобрания Александр Серебренников. Назначен арбитражный управляющий, который в ближайшее время будет следить за финансовым состоянием должника. Инициатором процедуры банкротства выступил экс-партнер «аптечного короля» Владимир Титов, перед которым образовался долг в размере 174 миллионов рублей. Кроме этого, кредитором по делу выступают ООО «Фарм-Магнат» и иные лица.