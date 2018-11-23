В Екатеринбурге в серьёзном ДТП пострадал человек

15:56 | 25.11.2018

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера, 24 ноября, в Екатеринбурге на 13-м километре Сибирского тракта произошло ДТП с участием автомобилей марок Opel Astra, Ford и Ford Focus. В результате столкновения есть пострадавший.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на месте ДТП работали четыре человека личного состава и одна единица техники.



В настоящий момент проводится проверка. Причины аварии и точная информация о пострадавшем выясняются.