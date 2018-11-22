Коммунальная авария на Вторчермете оставила без отопления детскую больницу

13:07 | 24.11.2018

Прошедшей ночью из-за коммунальной аварии возникли проблемы с отоплением детской больницы № 8, расположенной на улице Военной, 20. Температура в лечебном учреждении начала опускаться после полуночи, но и утром пациенты продолжали жаловаться на холодные батареи.



«Я пациент, лежу с ребёнком. Примерно с 1:00 ночи мы начали мерзнуть. Батареи холодные до сих пор, но пока терпимо в палатах. На вопрос, в чем причина, медперсонал сказал, что не знает. Дети здесь лежат с ОРВИ и пневмониями», — рассказала одна из пациенток больницы порталу E1.RU.



Жалобы на остывшие батареи поступали и от жителей рядом находящихся домов. Так, в домах по адресам Агрономическая, 2, 4Б, Военная, 10, тепло тоже исчезло. При этом надо учесть, что минувшая ночь выдалась не самой тёплой: в утренние часы температура в Екатеринбурге опустилась до -18 °С.



В Екатеринбургской теплосетевой компании пояснили, что повреждение теплотрассы ищут, сказать, когда будет восстановлена полноценная подача отопления, пока трудно, однако вопрос с отоплением больницы уже решён.



«Повреждение ищем, направление поиска уже определили. В больнице параметры восстановлены, в течение получаса батареи должны нагреться. Как только точное место установим, бригада приступит к устранению, и будут понятны сроки окончания работ», — сообщили в ЕТК.



Одно может порадовать жителей домов, оставшихся без отопления: как заверили коммунальщики, диаметр лопнувшей трубы — небольшой, а потому много времени на её восстановление не уйдёт.