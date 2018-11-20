Консерваторию в центре Екатеринбурга готовят к капитальному ремонту

23:02 | 21.11.2018

Фото: afisher.info/ekater

Объект культурного наследия федерального значения «Здание Консистории, 1814 год», в котором находится консерватория имени Мусоргского, ждёт ремонт. Эксперты изучили техническое состояние здания и пришли к выводу, что некоторые его части находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии и что дальнейшая их эксплуатация может нанести людям физический вред.



Наружные стены и большинство внутренних стен на лестничных клетках имеют множество трещин. Они пока не опасны для людей, но это до поры, до времени. То же касается состояния кирпичных сводов перекрытия над первым этажом. А вот балки перекрытия над техническим подпольем — в аварийном состоянии.



«Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкций к эксплуатации, об опасности их обрушения и опасности пребывания людей в зоне расположения конструкций», — говорится в документации на сайте Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области.



Кроме того, в ближайшее время, если не будут приняты меры, может обрушиться чердак, так как деревянная балка на перекрытии сгнила. Также в неудовлетворительном состоянии пребывает стропильная система крыши.



В проекте ремонта здания говорится не только о том, как можно исправить ситуацию, но и предлагаются дополнительные решения.



«На северном фасаде предлагается воссоздание утраченных важных элементов композиции — навесов, дверных полотен и полукруглого окна над ними в формах, показанных на наиболее ранних фотографиях периода XIX века», — говорится в документации.



Также предлагается воссоздание пилястр - грациозных колонн с четырьмя гранями. Эти колонны соединят первый и второй этажи. Несмотря на то, что сейчас у реставраторов преобладают настроения к приведению культурных объектов к их изначальному виду, цвет здания после ремонта не поменяется.



Сейчас проект восстановления «Здания Консистории» выставлен на публичное обсуждение. Оставить свои замечания и пожелания можно на сайте свердловского Управления госохраны ОКН до 11 декабря 2018 года