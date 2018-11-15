Сегодня на площади 1905 года начнут возводить ледовый городок

13:08 | 19.11.2018

ekburg.tv

С сегодняшнего дня парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге прекращает работу. Скоро здесь начнут возводить ледовый городок.



Напомним, что открытие городка запланировано на 28 декабря. Он будет посвящён сказам Павла Бажова. На главной площади уральской столицы установят 20-метровую настоящую ель и несколько елок поменьше, а также ледовые скульптуры, горки и торговые ряды.



Созданием городка, как и в прошлом году, займётся первоуральская компания «Айс-Проект 2000».



Напомним, что в 2019 году исполнится 140 лет со дня рождения Павла Бажова.