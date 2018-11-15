В Нижнем Тагиле 60 детей-сирот получили квартиры

12:44 | 19.11.2018

60 детей-сирот получили новые квартиры в доме на улице Пиритной в Нижнем Тагиле. Общая площадь жилья – 2 023 квадратных метра. На приобретение квартир потрачено 81,9 миллиона рублей.



Всего с начала года в новое жильё в Нижнем Тагиле заселились 144 ребёнка-сироты. Кроме дома на Пиритной, это 15 квартир в доме на улице Смелянского, 25 – на улице Лисогорской и 44 – на улице Свердлова.



До конца текущего года новое жильё должны получить дети-сироты из Тавды, Талицы, Ачита и Белоярского ГО.