В 2018 году на дорогах Свердловской области погибло 310 человек

10:59 | 16.11.2018

ryazan4you.ru

С начала 2018 года в Свердловской области произошло 2 298 ДТП: 310 человек погибли, 2 950 получили травмы. Водители стали виновниками 1 952 ДТП (245 человек погибли, 2 657 травмированы), пешеходы – 333 ДТП (74 человека погибли, 265 травмированы). Жертвами аварий стали 15 детей.



«Большинство ДТП происходит по вине водителей, которые грубо и преднамеренно нарушают правила дорожного движения. Чаще всего это превышение скорости, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков», – отмечают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



В воскресенье, 18 ноября, пройдёт Всемирный день памяти жертв ДТП.