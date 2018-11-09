Главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга стал бывший сотрудник полиции

11:32 | 15.11.2018

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил главой Орджоникидзевского района Романа Кравченко. Ранее он занимал должность начальника отдела полиции № 8 УМВД РФ по Екатеринбургу.



Напомним, что предыдущий глава района Вячеслав Трапезников ушёл в отставку после назначения главой Екатеринбурга Александра Высокинского.