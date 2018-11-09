Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


11:32 | 15.11.2018

Главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга стал бывший сотрудник полиции

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил главой Орджоникидзевского района Романа Кравченко. Ранее он занимал должность начальника отдела полиции № 8 УМВД РФ по Екатеринбургу.

Напомним, что предыдущий глава района Вячеслав Трапезников ушёл в отставку после назначения главой Екатеринбурга Александра Высокинского.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:47 | 15.11.2018
Пермякам помогут оформить землю под индивидуальными жилыми домами

14:41 | 15.11.2018
Пермские МФЦ начали прием заявлений на выплату ежемесячных пособий при рождении первенца

14:30 | 15.11.2018
На улице Краснокамской образовалась стихийная свалка

13:58 | 15.11.2018
Ранее судимого уральца, толкнувшего сотрудницу полиции, отправили в колонию

13:48 | 15.11.2018
Федеральный бюджет принят во втором чтении

13:46 | 15.11.2018
Челябинский депутат обсудил с министром природы проблемы южноуральской экологии

13:31 | 15.11.2018
15 свердловчан-призывников попали в Президентский полк

13:31 | 15.11.2018
Новое здание школы в Красновишерске позволит увеличить число учащихся в ней до 675

13:05 | 15.11.2018
Пермячка представит регион на федеральном музыкальном конкурсе «Новая звезда»

13:00 | 15.11.2018
Металлурги «Уралэлектромеди» подали заявку в Книгу рекордов России

12:56 | 15.11.2018
Двое пермяков арестованы по подозрению в убийстве таксистки

12:40 | 15.11.2018
В Берёзовском «фокусника», обманывавшего кассиров магазинов, осудили на два года

12:38 | 15.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 ноября 2018 года

12:29 | 15.11.2018
Пермская краевая клиническая больница отмечает 185-летний юбилей

12:20 | 15.11.2018
Познавательный туризм: что посмотреть в Праге поблизости

12:15 | 15.11.2018
Пострадавшие в ДТП на Фурманова находятся в стабильно тяжёлом состоянии

11:54 | 15.11.2018
Свердловчан приглашают на общественные обсуждения состояния дорог

11:49 | 15.11.2018
«Про важную тётю» написал песню уральский юморист Вячеслав Мясников, посвятив её Ольге Глацких

11:32 | 15.11.2018
Главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга стал бывший сотрудник полиции

11:11 | 15.11.2018
В Курганской области двое школьников попали под машину по своей вине

10:59 | 15.11.2018
Тагильчанка, на которую напал питбуль, взыскала компенсацию

10:43 | 15.11.2018
Соперником Ивана Штыркова на турнире в Екатеринбурге станет бразилец Тьяго Силва

10:21 | 15.11.2018
Утром на свердловской трассе загорелся автобус

09:57 | 15.11.2018
В 2019 году свердловские власти выделят на областной материнский капитал 893 млн рублей

09:32 | 15.11.2018
Евгений Куйвашев вручил медицинским работникам жилищные сертификаты

09:08 | 15.11.2018
Ольга Глацких исключена из списка факелоносцев Универсиады-2019

комментариев: 1

14.11.2018

22:59 | 14.11.2018
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман устроился на «Эхо Москвы»

22:35 | 14.11.2018
В ближайшие 6 лет пруд в Екатеринбурге очистят за 600 миллионов рублей

21:56 | 14.11.2018
Скандал в одной из школ Екатеринбурга: ученице-аллергику запрещают питаться едой из дома

21:17 | 14.11.2018
У ученика самой престижной гимназии в Екатеринбурге нашли туберкулёз

19:33 | 14.11.2018
Дума рассмотрит продление до 2021 года расходного обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в центре Перми

19:18 | 14.11.2018
Состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края

19:12 | 14.11.2018
В Перми планируется создать организационный комитет по разработке гимна города

19:05 | 14.11.2018
На комитете Пермской гордумы рассмотрели вопросы приватизации муниципального имущества

18:55 | 14.11.2018
Выкуп в муниципальную собственность социально значимых объектов Перми поддержали на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами

18:10 | 14.11.2018
В Перми отремонтировали еще один сквер

18:05 | 14.11.2018
В Перми состоятся Дни Сицилии

18:01 | 14.11.2018
В новогодних мероприятиях ожидается участие 1,7 млн жителей Прикамья

17:54 | 14.11.2018
В Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция об исламе на Урале

17:37 | 14.11.2018
Шумков представил правительству Зауралья двух новых заместителей губернатора

17:29 | 14.11.2018
В функционал портала «Управляем вместе» будут включены муниципальные проекты

17:24 | 14.11.2018
Защитникам прав детей дадут новые полномочия

17:15 | 14.11.2018
По факту ДТП на Фурманова возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

17:05 | 14.11.2018
В Екатеринбурге заложен первый камень нового детского сада – школы

17:00 | 14.11.2018
К спасению лебедя на Увильдах подключился депутат Госдумы

16:58 | 14.11.2018
Часть средств, вырученных на новогодних ярмарках в Прикамье, пойдет на благотворительность

16:42 | 14.11.2018
Станцию метро «Площадь 1905 года» закрыли из-за бесхозного пакета

16:25 | 14.11.2018
В Ачитском районе воспитательница детского сада стала фигурантом уголовного дела о травмировании ребёнка

16:20 | 14.11.2018
Курганский парламент решил, кто будет ездить бесплатно в общественном транспорте

16:03 | 14.11.2018
Курганская прокуратура обязала «ЭКО-Меркурий» обезвредить брошенные на территории предприятия опасные отходы


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 