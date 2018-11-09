За долги по налогам у уральца арестовали «Ладу Калину»

14:32 | 14.11.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

У должника из Каменск-Уральского арестовали автомобиль. У мужчины образовалась задолженность – порядка 2 млн рублей – по налоговым платежам.



Сначала судебные приставы наложили арест на банковские счеты уральца, после чего выяснили, что он обладает автомобилем «Лада Калина». Машину арестовали и отправили в специализированную организацию на хранение.



Если задолженность не будет погашена, автомобиль передадут для продажи на торгах.