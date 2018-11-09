На Уралмаше неизвестные ограбили салон сотовой связи

11:40 | 13.11.2018

Инцидент Екатеринбург

Сегодня ночью в Екатеринбурге, в районе станции метро «Уралмаш», неизвестные ограбили салон сотовой связи «Связной». Фотография опубликована в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по всему, злоумышленники проникли внутрь, повредив жалюзи и разбив стекло.



На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Сумма причинённого ущерба устанавливается.