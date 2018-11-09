Екатеринбуржца, сломавшего нос сотруднику Росгвардии, осудили на полтора года

09:25 | 13.11.2018

meydan.tv

В Екатеринбурге к реальному сроку лишения свободы приговорён 35-летний местный житель Руслан Шамсемухаметов. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.



Инцидент произошёл 22 апреля этого года. Находясь в развлекательном комплексе «Дельфин» в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нарушал общественный порядок. На место прибыл наряд Росгвардии, который задержал нарушителя.



Уже в автомобиле мужчина стал наносить телесные повреждения сначала себе, а затем ударил сотрудника Росгвардии головой в лицо, от чего тот получил сотрясение головного мозга и перелом костей носа.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд приговорил Шамсемухаметова к одному году шести месяцам в колонии общего режима.