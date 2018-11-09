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09:25 | 13.11.2018
meydan.tv
Екатеринбуржца, сломавшего нос сотруднику Росгвардии, осудили на полтора года
Инцидент произошёл 22 апреля этого года. Находясь в развлекательном комплексе «Дельфин» в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нарушал общественный порядок. На место прибыл наряд Росгвардии, который задержал нарушителя.
Уже в автомобиле мужчина стал наносить телесные повреждения сначала себе, а затем ударил сотрудника Росгвардии головой в лицо, от чего тот получил сотрясение головного мозга и перелом костей носа.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд приговорил Шамсемухаметова к одному году шести месяцам в колонии общего режима.
© «Вечерние Ведомости»
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