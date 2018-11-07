В Екатеринбурге вспомнили о разгуле криминала 90-х. Повод более чем существенный

Игорь Сычев (слева) активно раздавал автографы желающим. Фото с личной страницы Александра Пирогова в Фейсбуке



В Екатеринбурге на площадке парка «Россия — моя история» 8 ноября прошла презентация книги «Ловцы банд. Место встречи…», в которой собраны воспоминания о криминальном мире 1990-х и известных личностях того времени – как тех, кто боролся с бандитами, так и про самих участников преступных групп. Книга приурочена к 30-летию создания подразделения по борьбе с оргпреступностью – юбилей сотрудники и ветераны ОБОП будут праздновать 15 сентября.На мероприятии были замечены председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Ионин и Максим Иванов, политик Антон Баков, бывший начальник ИК-2 Владимир Благодарев. Кроме этого, специально из столицы прилетел начальник УСБ по Москве Константин Строганов – до недавнего времени заместитель начальника Управления уголовного розыска свердловского полицейского главка. Константин Юрьевич раздавал автографы на книгах, врученных гостям.На презентацию пришли не только силовики, парламентарии и члены правительства, но и люди, которых ОБОП разрабатывал в лихие 90-е, в частности, легендарный известный «уралмашевец» Игорь Сычев, ныне – авторитетный предприниматель и спонсор социально-культурных проектов. Его появление вряд ли можно назвать странным – ОБОП вел борьбу по-честному, поэтому у «Уралмаша» нет никаких претензий к борцам с оргпреступностью.