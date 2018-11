Екатеринбургский «Дом контор» засветился в клипе The Beatles

22:28 | 7.11.2018

Фото: скрин с видео клипа

Британская группа «The Beatles» в честь 50-летия альбома «White Album» выпустила клип на песню Back in the U.S.S.R. В стилизованном клипе появился екатеринбургский Дом контор.



Клип опубликован в официальном канале The Beatles на YouTube.







Историко-архитектурный памятник "Дом контор" на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта попал на обложку видео и появляется в клипе во время припева, на 34 секунде.



Песня Back in the U.S.S.R. была выпущена 22 ноября 1968 года.



Отметим, Дом контор построили в стиле конструктивизма в 1929 году для размещения торговых предприятий и банка Союза сельскохозяйственной кооперации.